علوم الدار

فيصل بن صقر: المرأة الإماراتية نموذج عالمي في التمكين

فيصل بن صقر: المرأة الإماراتية نموذج عالمي في التمكين
29 أغسطس 2025 02:05

رأس الخيمة (وام)

أكّد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية كريمة واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي هيأت لها كل أسباب الإبداع والابتكار في المجالات المختلفة، حيث لعبت دوراً محورياً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة على مدى العقود الماضية، حتى أصبحت في صدارة نساء العالم، متمتعة بامتيازات غير مسبوقة حتى في أكثر الدول تقدماً.
وقال في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام: إن اعتماد شعار هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يجسّد الاهتمام الكبير بالإنجازات المتواصلة التي حققتها المرأة الإماراتية، والتي أصبحت علامات بارزة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد الشيخ فيصل بن صقر، أن دعم القيادة الرشيدة وحرص واهتمام «أم الإمارات» سيظل ركيزة أساسية في مسيرة المرأة الإماراتية، وهو ما يعزز الثقة بقدرتها على المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية خلال المرحلة المقبلة.

