علوم الدار

صقر غباش: «أم الإمارات» قدمت نموذجاً في تمكين الإماراتية

صقر غباش
29 أغسطس 2025 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه بفضل الجهود العظيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نجحت المرأة الإماراتية على مدار أكثر من 50 عاماً في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ودورها الفاعل الذي يُعدّ ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، لا سيما العمل البرلماني والتشريعي، حتى باتت نموذجاً ملهماً يشار إليه في العزيمة والإصرار والإرادة وصناعة المستقبل.
وقال معاليه: إن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات حضارية عظيمة في مختلف الميادين يدعو إلى الفخر والاعتزاز بجدارتها وكفاءاتها، التي تحققت بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات بنات الإمارات، وشكلت رؤيتها السديدة مساراً مضيئاً لتمكين المرأة.
وأكد معاليه أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تُعدّ ترجمة عملية لرؤية التمكين التي ترسّخت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مما جعلها شريكاً أساسياً وفاعلاً في المسيرة الحضارية للوطن.

