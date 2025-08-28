الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

راشد بن حميد: المرأة الإماراتية أساس التميز وعنوان الإنجاز

راشد بن حميد: المرأة الإماراتية أساس التميز وعنوان الإنجاز
29 أغسطس 2025 02:05

عجمان (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة غالية نحتفي فيها باعتبارها أساس بناء المجتمع، وركيزة نهضته.
وقال في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن المرأة هي الأم والمربية، والقائدة والمبدعة، وشريكة الإنجاز في كل ميدان، أينما وجدت حضر الإبداع والإنجاز في كافة المجالات وبمختلف المحافل.
وأضاف: أن القيادة الحكيمة في الإمارات تولي المرأة اهتماماً كبيراً ومستداماً وتمنحها الثقة الدائمة، وتدعم نجاحها، وتؤمن بأهمية تمكينها، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً في الريادة والتميز، وأسهمت في تعزيز حضور الدولة على خريطة التقدم والابتكار، وأثبتت على مدار أعوام طويلة أنها القادرة على التحدي، ولا تعرف المستحيل، ولا ترتضي إلا بالمراكز الأولى.
وأشار إلى أنّ المرأة الإماراتية هي أساس المجتمع والركيزة الأولى في ترسيخ القيم، وتعزيز التلاحم، وصناعة مستقبل مشرق للأجيال، لتثبت في كل يوم أنها القادرة على تحمل المسؤولية، فهي لا تعرف المستحيل، وأسهمت في بناء مجتمع متوازن ومزدهر، وسخرت علمها ومثابرتها وعملها في تعزيز مكانة الإمارات عالمياً، وتركت بصمة مؤثرة في مختلف الميادين.

