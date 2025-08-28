الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبد العزيز بن حميد: ابنة الإمارات سطّرت بريادتها مرحلة مضيئة من العطاء

29 أغسطس 2025 02:05

عجمان ( وام )

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن ابنة الإمارات سطّرت بريادتها مرحلة مضيئة من العطاء والتميّز، مشيداً بالعزيمة والإصرار الذي مكَّن المرأة الإماراتية من إثبات مكانتها ركيزةً جوهريةً في النهج التنموي لدولة الإمارات.
وثمن في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ريادة ابنة الإمارات التي سطّرت مرحلة مضيئة من العطاء والتميّز، وقادت مسيرة زاخرة بالإنجازات والنجاحات في سبيل نهضة المجتمع والدولة، لتثبت، بعزيمتها وإصرارها، مكانتها ركيزةً جوهريةً في النهج التنموي الذي تتبناه دولة الإمارات، وشريكاً فاعلاً في استشراف مستقبل عماده المساواة والابتكار.
وأضاف: «نرفع أسمى آيات التهاني والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رمز الحكمة والعطاء، على رؤيتها القيادية وجهودها الحثيثة التي أرست دعائم التمكين للكفاءات النسائية الإماراتية».

الإمارات
عبد العزيز بن حميد النعيمي
ابنة الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
المرأة الإماراتية
