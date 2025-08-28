أحمد بن حميد: تمكين المرأة في صميم أولويات التنمية

عجمان (وام)

أكّد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أنّ المرأة الإماراتية استطاعت، بدعم قيادتنا الرشيدة ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، أنّ تتحوّل من متلقٍّ للفرص إلى صانعة لها، ومن مشاركة في مسيرة الوطن إلى قائدة في رسم ملامح مستقبله.

وقال في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحيي مسيرة وطنية امتدت منذ عام 1975، وضعت فيها قيادتنا الرشيدة تمكين المرأة في صميم أولويات التنمية؛ لنحتفي بنصف قرن من الدعم المتواصل الذي ارتكز على الإيمان الراسخ بقدرات المرأة، وبدورها كعنصر فاعل في بناء الوطن، وركيزة أساسية في منظومة التطوير الشاملة، فكان ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات استثنائية مصدر فخر وشاهداً على حكمة الرؤية والبصيرة.

وأضاف: لطالما كانت دائرة المالية في عجمان حريصة على الإسهام في هذه المسيرة، فكانت الكوادر النسائية جزءاً من منظومة التطوير المالي منذ البدايات، وواصلن التقدّم حتى أصبحن اليوم في مواقع قيادية تسهم في رسم السياسات وقيادة الابتكار المالي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والكفاءة، وانطلاقاً من إيماننا بأن التمكين الحقيقي يقوم على الشراكة والتكامل.