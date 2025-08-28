الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

محمد بن سعود: الإماراتية نموذج متفرد في العطاء والريادة

محمد بن سعود: الإماراتية نموذج متفرد في العطاء والريادة
29 أغسطس 2025 02:06

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية قدمت على مدار عقود نموذجاً متفرداً في العطاء والريادة، وأسهمت بجهودها المخلصة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة.
وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن دولة الإمارات رسخت نهجاً رائداً في تمكين المرأة، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة تحظى ابنة الإمارات بكافة مقومات التمكين والتميز، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدورها المحوري في رفعة الوطن وازدهاره.
وأضاف سموه: أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يشكل في جوهره احتفاء بقصة نجاح وطنية، حيث أسهمت ابنة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، وأثبتت كفاءتها في مختلف مواقع العمل لتبقى شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر والمستقبل.
وتوجه سموه بتحية تقدير واعتزاز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السند والداعم والقدوة الملهمة.

محمد بن سعود القاسمي
الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
