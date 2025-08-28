الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة

رئيس الدولة في حديث مع الرئيس المصري لدى لقائهما في العلمين مؤخراً (أرشيفية)
29 أغسطس 2025 02:08

القاهرة (وام)

حظيت الزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الاثنين الماضي إلى مدينة العلمين الجديدة، ولقاؤه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة باهتمام إعلامي مصري لافت، حيث تحولت الزيارة إلى حدث محوري تصدر المنصات الإعلامية كافة، من عناوين الصحف الكبرى إلى التحليلات المعمقة في المواقع الإخبارية، ولقاءات الخبراء على شاشات التلفزة والإذاعات المحلية.

أبعاد سياسية 
وقد شكلت هذه الزيارة بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، محطة استراتيجية فارقة كاشفة عن أبعاد سياسية عميقة ودلالات بالغة الأهمية في توقيتها ومضامينها. وأجمعت التغطيات الإعلامية المصرية بتنوعها وثرائها على أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لجمهورية مصر العربية الشقيقة، تمثل محطة محورية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، وتجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية كافة.

الأجواء الودية
ورسمت صحيفة «اليوم السابع» لوحة دقيقة للزيارة، مسلطة الضوء على جلسة المباحثات الأخوية التي تناولت آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، وعززت الصحيفة تغطيتها بصور معبرة عكست الأجواء الودية التي سادت اللقاء، خاصة خلال وجبة الإفطار على شاطئ العلمين، والتي حملت في طياتها رمزية عميقة لقوة الروابط الإنسانية والأخوية بين القائدين والشعبين الشقيقين.

التعاون الاستراتيجي
وأشارت صحيفة «الوطن» إلى أن الزيارة حملت رسائل دعم متبادل، معتبرة أن اللقاء بين القائدين في مدينة العلمين جاء ليجدد التأكيد على الموقف المشترك تجاه القضايا الإقليمية وحرص البلدين على تعميق التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح الشعبين.
أما صحيفة «الأخبار»، فقد رأت في الزيارة برهاناً ساطعاً ودليلاً جديداً على قوة العلاقات الإماراتية المصرية ومتانتها، مشيرة إلى أن الاجتماع في مدينة العلمين يعكس حجم التوافق السياسي بين قيادتي البلدين إزاء الملفات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

التنسيق الوثيق 
وبنظرة استراتيجية معمقة، تناولت صحيفة «الأهرام» الزيارة من زاويتها الأوسع، مؤكدة أنها تجسيد حي للشراكة الشاملة والمتكاملة بين القاهرة وأبوظبي، وأبرزت الصحيفة أن هذا اللقاء يعكس استمرارية التنسيق الوثيق والتشاور الدائم على أعلى المستويات في مواجهة مختلف القضايا العربية والدولية، ما يجعل من البلدين لاعباً محورياً في صياغة مستقبل المنطقة.

التنمية والاستقرار
أكدت مختلف وسائل الإعلام المصرية أن هذه الزيارة تعكس تقدير مصر العميق لدولة الإمارات وقيادتها باعتبارها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية والاستقرار في المنطقة، فيما ترى النخب والأوساط المصرية أن العلاقات بين البلدين ترتكز على روابط أخوية راسخة وتاريخ طويل من التعاون الوثيق، ما يجعلها نموذجاً متميزاً للعلاقات العربية العربية القائمة على الاحترام المتبادل وتطابق المصالح.
كما أجمعت على أن هذا التحالف الأخوي يعد ركيزة أساسية في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أبرزت التغطيات توافق الرؤى بين البلدين بشأن الوضع في غزة، وضرورة تعزيز الجهود العربية المشتركة لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار.
وأكدت أن الزيارة عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص قيادتيهما على مواصلة التنسيق المشترك، بما يخدم المصالح العربية العليا، ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

