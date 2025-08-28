الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طارق أحمد العامري: الإماراتية نموذج مشرف للريادة

طارق أحمد العامري
29 أغسطس 2025 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

أكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يحمل هذا العام طابعاً استثنائياً تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، لتزامنه مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تقديراً للإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية منذ قيام الاتحاد.
وأشار إلى أن المرأة الإماراتية اليوم تمثل نموذجاً مشرفاً للريادة، حيث أثبتت حضورها في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الزراعي، الذي تشارك فيه بفاعلية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية. وأكد أن الهيئة تدعم المشاريع الريادية النسائية في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي، وتعمل على تأهيل الكوادر النسائية الإماراتية، وتزويدهن بالمهارات والخبرات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة.

طارق العامري
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
المرأة
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©