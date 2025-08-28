طارق أحمد العامري: الإماراتية نموذج مشرف للريادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يحمل هذا العام طابعاً استثنائياً تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، لتزامنه مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تقديراً للإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية منذ قيام الاتحاد.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية اليوم تمثل نموذجاً مشرفاً للريادة، حيث أثبتت حضورها في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الزراعي، الذي تشارك فيه بفاعلية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية. وأكد أن الهيئة تدعم المشاريع الريادية النسائية في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي، وتعمل على تأهيل الكوادر النسائية الإماراتية، وتزويدهن بالمهارات والخبرات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة.