أبرز الأخبار
علوم الدار

أحمد الظاهري: المرأة الإماراتية سجلت حضوراً في ساحات العطاء الإنساني

أحمد الظاهري
29 أغسطس 2025 02:02

العين (الاتحاد)

أكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، أن المرأة الإماراتية أسهمت بدور محوري في نهضة دولة الإمارات، إلى جانب الرجل، حيث خاضت جميع الميادين الحيوية، فأصبحت المهندسة والطبيبة ورائدة الفضاء، وتقلّدت أرفع المناصب في الدولة.
وأوضح الظاهري، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل وقفة اعتزاز وتقدير لدور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ومن بينها العمل الإنساني والتطوعي، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تزخر بالعديد من الرائدات في هذا المجال، واللاتي كان وما زال لهن إسهامات مؤثرة في مسيرة العمل الإنساني للهيئة.
وأشار إلى أن المرأة الإماراتية استلهمت روح العطاء وقيم البذل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسارت على نهجها في التفاني والإخلاص في خدمة الآخرين.
ونوّه الظاهري إلى أن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً فاعلاً في ساحات العطاء الإنساني والمناطق المتأثرة بالأزمات والكوارث، وقدمت الدعم والمساندة للضحايا والمتضررين في أكثر المناطق هشاشة، ما يعكس شجاعتها وإنسانيتها في الميدان.
وأكد أن ما تقوم به المرأة في دولة الإمارات من أدوار ريادية في خدمة المجتمع المحلي والدولي، ينبع من إحساسها العميق بالمسؤولية.
واختتم الدكتور أحمد عبيد الظاهري حديثه بالتأكيد على أن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية هو تقدير مستحق لدورها المتنامي في مختلف القطاعات، وتكريم لمساهماتها النوعية وتضحياتها في خدمة الوطن والإنسانية، مثمناً جهود العاملات والمتطوعات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودورهن البارز في تعزيز رسالة الهيئة محلياً ودولياً.

