الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وكيل دائرة الطاقة: المرأة أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات

أحمد الرميثي
29 أغسطس 2025 02:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الدائرة تحتفي اليوم بيوم المرأة الإماراتية، مجددة فخرها بالكفاءات النسائية الوطنية التي تسهم بتميّز في رسم ملامح حاضر قطاع الطاقة ومستقبله في الإمارة.
وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى أسس تمكين المرأة الإماراتية، فيما تواصل القيادة الرشيدة هذا النهج عبر توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة، تمكّن المرأة من إطلاق طاقاتها، وتعزز من تطورها المهني.
وأشار إلى أن المرأة في دائرة الطاقة أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، من المناصب القيادية والإشرافية إلى المجالات الفنية الدقيقة مثل كفاءة استخدام الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.
وأكد الرميثي أن المرأة الإماراتية شريك محوري في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، ومساهم فاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كمركز رائد في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا.

دائرة الطاقة في أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
دائرة الطاقة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
أحمد الرميثي
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©