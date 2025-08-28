وكيل دائرة الطاقة: المرأة أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات

أبوظبي (وام)

قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الدائرة تحتفي اليوم بيوم المرأة الإماراتية، مجددة فخرها بالكفاءات النسائية الوطنية التي تسهم بتميّز في رسم ملامح حاضر قطاع الطاقة ومستقبله في الإمارة.

وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى أسس تمكين المرأة الإماراتية، فيما تواصل القيادة الرشيدة هذا النهج عبر توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة، تمكّن المرأة من إطلاق طاقاتها، وتعزز من تطورها المهني.

وأشار إلى أن المرأة في دائرة الطاقة أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، من المناصب القيادية والإشرافية إلى المجالات الفنية الدقيقة مثل كفاءة استخدام الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.

وأكد الرميثي أن المرأة الإماراتية شريك محوري في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، ومساهم فاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كمركز رائد في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا.