علوم الدار

أحمد جاسم الزعابي: «أم الإمارات» السند الأول والملهم للمرأة

أحمد جاسم الزعابي
29 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن يوم المرأة الإماراتية يجسد مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات ابنة الإمارات، وتجديد التقدير والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية السند الأول والملهم لمسيرة المرأة الإماراتية، التي رسخت برؤيتها مكانتها باعتبارها ركناً أساسياً في بناء مجتمع متطور ومحركاً حيوياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب.
وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إن الدائرة ماضية في مواصلة المبادرات والبرامج التي توفر بيئة أعمال محفزة للمرأة الإماراتية، وتمكنها من تعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الحيوية وتسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي، بما يواكب «رؤية إمارات 50:50» لتمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

