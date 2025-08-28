سيف محمد السويدي: الإماراتية أثبتت كفاءتها في قطاع الطيران

أبوظبي (وام)

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن المرأة الإماراتية باتت نموذجاً للتميز والكفاءة والعطاء في المجالات التنموية كافة، ولا سيما في قطاع الطيران المدني، حيث تسهم بكفاءة واحترافية في التخصصات الفنية والإدارية والرقابية المختلفة داخل الهيئة العامة للطيران المدني، وفي كل مؤسسات القطاع من مطارات وشركات طيران وغيرها، مؤكدة دورها المؤثر في تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم مسيرة التقدم الوطني.

وثمّن الرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهودها المستمرة في تمكين المرأة، وتوفير الفرص التي تجعلها شريكاً فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء الوطني.

وتقدم بخالص التهاني للمرأة الإماراتية، التي تواصل بإبداعها وإصرارها رفع اسم الوطن عالياً.