علوم الدار

مدير عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية قدمت عطاءات رائدة في خدمة الوطن

29 أغسطس 2025 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتز بدور المرأة الإماراتية وريادتها وما قدمته من عطاءات رائدة في خدمة الوطن، مشيراً إلى أنها تمثل شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وثمن في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2025، الذي يصادف 28 أغسطس سنوياً الدعم الكبير الذي تحظى به مسيرة المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكداً أن رؤيتها الحكيمة كانت الأساس في بناء نهضة المرأة وتوسيع حضورها في مختلف المجالات.
وأوضح أن احتفال الدولة بهذه المناسبة تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يجسد خمسين عاماً من الإنجازات المتواصلة التي حققتها ابنة الإمارات، ويعكس إيمان الدولة الراسخ بقدرتها على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية، محلياً وعالمياً.
وأعرب مدير عام شرطة أبوظبي عن خالص التقدير لعناصر الشرطة النسائية، مثمناً إسهاماتهن البارزة في ترسيخ الأمن والأمان، وما يقدمنه من خدمات تتسم بالإخلاص والتفاني.

