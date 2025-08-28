الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي: تمكين المرأة في المجالات الشرطية والأمنية

أحمد سيف المهيري
29 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي أن يوم المرأة الإماراتية، والذي يأتي تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يمثل مناسبة وطنية غالية للاحتفاء بعطاء المرأة وما حققته من إنجازات رائدة في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن دعم القيادة الحكيمة مكن المرأة من اعتلاء أرفع المناصب والمشاركة الفاعلة في مسيرة النهضة المستدامة.
ورفع قائد عام شرطة أبوظبي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على ما قدمته من دعم ورعاية لمسيرة المرأة الإماراتية، مؤكداً أن هذا اليوم يشكل حافزاً لمزيد من البذل والعطاء من أجل رفعة الوطن وازدهاره.
وأوضح معاليه أن شرطة أبوظبي حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات الشرطية والأمنية، حيث أثبتت كفاءتها العالية في أداء المهام الميدانية والتخصصية والإدارية، ومساهمتها البارزة في تعزيز الأمن والأمان وحماية المكتسبات الوطنية، إلى جانب دورها الإنساني والمجتمعي المؤثر.
وأضاف أن العنصر النسائي اليوم يمثل أنموذجاً مشرفاً في الانضباط والاحترافية، وتقوم بأدوار مهمة في ميادين العمل الشرطي كافة.

