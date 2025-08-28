سعيد الطاير: إعداد الأجيال لمواصلة الإنجازات

دبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال كلمته في منتدى يوم المرأة الإماراتية الحادي عشر، أن الترابط الوثيق بين شعار يوم المرأة الإماراتية «يداً بيد نحتفي بالخمسين» في ظل «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «يداً بيد»، يمثل دلالة واضحة على أن المرأة الإماراتية، قد أصبحت شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في الميادين كافة.

وأضاف الطاير: «يعزز الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المشرّفة إيماننا بطاقات المرأة الإماراتية، ويرسخ ثقتنا بجدارتها وكفاءتها وبدورها الجوهري في ترجمة الأهداف الوطنية، والمحافظة على قيم المجتمع وحماية الأسرة، وإعداد أجيال المستقبل القادرة على مواصلة رحلة الإنجازات في مختلف القطاعات، وضمان استدامة النهج الحضاري والتنموي لدولة الإمارات».