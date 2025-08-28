الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعيد الطاير: إعداد الأجيال لمواصلة الإنجازات

سعيد الطاير
29 أغسطس 2025 02:02

دبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال كلمته في منتدى يوم المرأة الإماراتية الحادي عشر، أن الترابط الوثيق بين شعار يوم المرأة الإماراتية «يداً بيد نحتفي بالخمسين» في ظل «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «يداً بيد»، يمثل دلالة واضحة على أن المرأة الإماراتية، قد أصبحت شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في الميادين كافة.
وأضاف الطاير: «يعزز الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المشرّفة إيماننا بطاقات المرأة الإماراتية، ويرسخ ثقتنا بجدارتها وكفاءتها وبدورها الجوهري في ترجمة الأهداف الوطنية، والمحافظة على قيم المجتمع وحماية الأسرة، وإعداد أجيال المستقبل القادرة على مواصلة رحلة الإنجازات في مختلف القطاعات، وضمان استدامة النهج الحضاري والتنموي لدولة الإمارات».

سعيد الطاير
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
منتدى المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
يوم المرأة
