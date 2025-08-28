الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي النيادي: المرأة شريك أساسي في التنمية

علي سعيد النيادي
29 أغسطس 2025 02:02

أبوظبي (وام)

قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن المرأة الإماراتية، تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة، من تحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، وأثبتت حضورها وكفاءتها في مواقع قيادية وتنفيذية مؤثرة.
وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إنه في هذا اليوم الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، نُجدد اعتزازنا وفخرنا بالمرأة الإماراتية باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية؛ مشيراً إلى أن هذا الشعار يُجسد رؤية دولة الإمارات بأن النهضة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود بين الرجل والمرأة معاً.
وأوضح معاليه أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لا يقتصر على استذكار الإنجازات الماضية، بل هو دعوة متجددة للعمل معاً يداً بيد، رجالاً ونساءً، لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة.

علي سعيد النيادي
الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
