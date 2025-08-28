الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد محمد بالعمى: المرأة الإماراتية شريك أساسي في المجتمع

خالد بالعمى
29 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (وام)

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدور المرأة، وترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في المجتمع لتعزيز مسيرة البناء والتطوير، وتحقيق رؤية الدولة في الخمسين عاماً المقبلة، التي تنبض بالطموح والعزيمة نحو إنجازات رائدة وآفاق واعدة في المجالات المختلفة.
وثمّن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وعطاءاتها الاستثنائية، وجهودها العظيمة في تطوير مستقبل أفضل للمرأة الإماراتية والمجتمع، والارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة.

