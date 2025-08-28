الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الحسيني: المرأة نموذج للأثر الإيجابي

محمد الحسيني
29 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية متجددة نحتفي خلالها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات مشرفة، ونتوقف عند مسيرتها الزاخرة بالعطاء كشريك رئيس في بناء الوطن ونهضته.
وأكد معاليه حرص وزارة المالية، على أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في بناء قصة وطنية متكاملة، تستند إلى مبادئ الخمسين، وتضع ضمن أولوياتها تطوير الكفاءات الوطنية النسائية؛ وتوسيع نطاق مشاركتهن في السياسات المالية، وصناعة القرار المؤسسي، ومشاريع التحول الرقمي.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت وزارة المالية تطوراً ملحوظاً في قياداتها النسائية والمواهب الشابة، بما يعكس نهجاً مؤسسياً قائماً على التدرج المهني، والتطوير المستمر للكفاءات، موضحاً أن المرأة في الوزارة تشكل نموذجاً يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية المبنية على الكفاءة والمساواة في الفرص.

محمد الحسيني
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
المرأة
