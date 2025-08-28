الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فارس خلف المزروعي: «أم الإمارات» رسخت مكانة التراث

فارس خلف المزروعي
29 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (وام)

اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

أكد معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يجسد ثقافة التقدير والاعتزاز بدور المرأة الإماراتية وجهود الاتحاد النسائي العام في تمكينها بكافة المجالات والمستويات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة.
ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً جهود سموها التي أسهمت في تمكين حاميات التراث وترسيخ مكانتهن بين نساء المجتمع، وإثراء المشهد المجتمعي المتلاحم، واستدامة الموروث الإماراتي، والحفاظ على الهوية الوطنية.

