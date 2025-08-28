فارس خلف المزروعي: «أم الإمارات» رسخت مكانة التراث

أبوظبي (وام)

أكد معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يجسد ثقافة التقدير والاعتزاز بدور المرأة الإماراتية وجهود الاتحاد النسائي العام في تمكينها بكافة المجالات والمستويات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمناً جهود سموها التي أسهمت في تمكين حاميات التراث وترسيخ مكانتهن بين نساء المجتمع، وإثراء المشهد المجتمعي المتلاحم، واستدامة الموروث الإماراتي، والحفاظ على الهوية الوطنية.