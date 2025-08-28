الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد بالهول: المرأة الإماراتية جسدت قيم الآباء المؤسسين

أحمد بالهول الفلاسي
29 أغسطس 2025 02:03

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار السنوات الخمسين الماضية مكانتها كركيزة أساسية في مسيرة التطور والازدهار التي سطرتها دولة الإمارات، وجسدت بأبهى الصور القيم التي غرسها الآباء المؤسسون لدولتنا، كما كانت ولا تزال على قدر المسؤولية. 
وثمّن معاليه الدعم السخي الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لبنات الوطن وحرصها الدائم على تمكينهنّ بشتى السبل إيماناً منها بقدرتهن على تولي زمام القيادة، وتصدر مشهد الإنجاز، والوفاء بمسؤولياتهن على أكمل وجه. 

أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
