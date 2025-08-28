الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. معارض صور ومحاضرات تحتفي بالمرأة الإماراتية

جانب من المحاضرات التي قدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية (من المصدر)
29 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» بعدد من الفعاليات، مؤكداً الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية لتكون الشريكة الفاعلة في بناء المستقبل، وثمّن عالياً الدور الكبير والبنّاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في نهضة المرأة الإماراتية وانطلاقتها وتمكينها منذ قيام الدولة، حتى أصبحت نموذجاً ملهماً.
وتتمثل مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بتنظيم عدد من معارض الصور التي تسلط الضوء على الدور البارز للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات.
كما شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الفعاليات التي جرى تنظيمها بمركز أبوظبي للطاقة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فعرض أهم إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي وثقت مسيرة المرأة الإماراتية وإسهاماتها، وفي مقدمتها كتاب «الشيخة سلامة بنت بطي».
وقام عدد من الخبراء والمختصين بإلقاء محاضرات عن المرأة الإماراتية في يومها الذي يعكس تقدير الدولة لإنجازاتها في جميع الميادين.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
