أحمد القاسمي: المرأة الإماراتية.. خمسون عاماً من الإنجازات

رأس الخيمة (وام)

أكّد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تجاوباً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هو احتفاء وطني يجسّد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي في تصريح بهذه المناسبة الوطنية: إن هذا التوجيه يندرج في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، وهو ما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.