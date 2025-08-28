الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد القاسمي: المرأة الإماراتية.. خمسون عاماً من الإنجازات

أحمد القاسمي: المرأة الإماراتية.. خمسون عاماً من الإنجازات
29 أغسطس 2025 02:04

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

أكّد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، أن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تجاوباً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هو احتفاء وطني يجسّد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.
وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي في تصريح بهذه المناسبة الوطنية: إن هذا التوجيه يندرج في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، وهو ما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

أحمد القاسمي
الإمارات
أحمد بن صقر القاسمي
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
المرأة
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©