الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سيدات أعمال أبوظبي»: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية

«سيدات أعمال أبوظبي»: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية
29 أغسطس 2025 02:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

قالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن يوم المرأة الإماراتية يُجسّد مناسبة وطنية لتجديد الفخر والاعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات، التي رسخت حضورها المتميز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ميدان ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت اليوم قوة محركة للتنويع الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
وأضافت: أن المرأة الإماراتية أظهرت إصراراً على أن تكون شريكاً رئيسياً في التنمية، من خلال تأسيس وإدارة شركات ناجحة، وابتكار حلول عملية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، ونحن في مجلس سيدات أعمال أبوظبي نؤمن بأهمية هذا الدور، ونعمل على تمكين المرأة الإماراتية من خلال المبادرات والبرامج التدريبية والفرص الاستثمارية التي تفتح أمامهن آفاقاً جديدة للنمو والتوسع».
وأشارت إلى أن هذا اليوم، يعكس بما يحمله من رمزية وطنية، الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والجهود المباركة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أولت المرأة كل الدعم والثقة، لتكون نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تمكين النجاح، وترسيخ ثقافة الأعمال القائمة على المساواة والتكامل، وبناء مجتمع أكثر شمولية وتنافسية.

أسماء الفهيم
أبوظبي
الإمارات
مجلس سيدات أعمال أبوظبي
سيدات أعمال أبوظبي
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
يوم المرأة
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©