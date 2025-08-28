الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
آمنة السويدي: تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية
29 أغسطس 2025 02:01

دبي (الاتحاد)

عقدت ضمن فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية» الذي نظمته أمس مؤسسة دبي للمرأة، جلسة تحت عنوان «دور الموارد البشرية الحكومية في دعم المرأة العاملة»، تحدثت خلالها آمنة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل بالإنابة، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت آمنة السويدي، خلال الجلسة، أن دعم المرأة العاملة يمثل نهجاً راسخاً لحكومة دبي، باعتبارها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن السياسات والبرامج الحكومية لا تنظر إلى تمكين المرأة باعتباره امتيازاً إضافياً، بل كجزء أصيل من منظومة العمل المؤسسي التي تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص.
وتطرقت السويدي إلى الدور المتنامي الذي تقوم به إدارات الموارد البشرية في دبي لتوفير بيئة عمل مرنة ومستدامة للمرأة، موضحة أن التشريعات الأخيرة، ومنها منح إجازة الزواج للزوجين العاملين 10 أيام مدفوعة الأجر، وتطبيق «العمل عن بُعد» أيام الجمعة للأمهات لمدة عام بعد الانتهاء من إجازة الوضع، تعكس حرص القيادة على تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة، بما يمكّنها من المضي قدماً في مسيرتها الوظيفية بنجاح.
وأشارت إلى العديد من المحاور الأخرى المرتبطة بدعم المرأة في بيئة العمل، ومنها: برامج التدريب والتأهيل المستمر التي تتيح للمرأة تطوير مهاراتها لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، وتعزيز السياسات المرنة مثل العمل عن بُعد وساعات العمل الجزئي، بما يراعي احتياجات المرأة وظروفها الأسرية، وبرامج الإرشاد والتوجيه الوظيفي التي تسهم في إعداد كوادر نسائية لقيادة المؤسسات الحكومية في المستقبل، والالتزام بمبادئ التوازن بين الجنسين كمعيار أساسي في التوظيف والترقيات، وتوزيع المسؤوليات القيادية.

