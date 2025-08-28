منى المرّي: يوم المرأة الإماراتية علامة وطنية مضيئة

دبي (الاتحاد)

أعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، عن اعتزازها بما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة عالمية مرموقة كنموذج رائد في دعم المرأة وإشراكها بصورة إيجابية ومؤثرة في مختلف المجالات التنموية؛ نتيجة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.

وقالت: «يوم المرأة الإماراتية هو علامة وطنية مضيئة نحتفي فيها بعطاءات وإنجازات المرأة الإماراتية، لقد كانت المرأة، منذ قيام الاتحاد وإلى يومنا هذا، شريكاً أساسياً في بناء الوطن وإرساء مقومات تقدّمه، تنهل من رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي آمنت بدورها، ومكنتها من المساهمة في صناعة المستقبل».

وأكّدت أن تخصيص يوم للاحتفاء بالمرأة الإماراتية كمناسبة وطنية هو تكريم من القيادة الرشيدة للمرأة وتقدير لمساهماتها في رفعة الوطن.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي تقودها حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دعم المرأة.