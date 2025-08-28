«كلنا الإمارات»: المرأة الإماراتية.. طموح بلا حدود

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت جمعية كلنا الإمارات، بيوم المرأة الإماراتية، وأكدت أن المرأة الإماراتية أصبحت تمثّل عنصراً مهماً وشريكاً فاعلاً في كافة ميادين العمل الوطني، وأن ما حققته من نجاحات وإنجازات في كافة القطاعات أثبت أنها تمتلك قدرات كبيرة ومواهب رائدة وطموح ليس له حدود بعد أن تبوأت أرقى المناصب القيادية ونجحت في مهامها ومسؤولياتها الوطنية والاجتماعية.

وتوجهت الجمعية بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة العمل النسائي والداعم الأكبر لمسيرة المرأة الإماراتية على مدار خمسين عاماً، وأكدت أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة جهود وأفكار سموها وعطاءها اللامحدود لمسيرة المرأة في دولة الإمارات.

وقال عبدالله العلي، المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات: إن المرأة الإماراتية أصبحت تشغل مكانة مرموقة في المجتمع بعد أن تهيأت لها البيئة الخصبة وكافة أسباب النجاح لتحقيق المزيد من العطاء والتميز.