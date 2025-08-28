الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الصناعة»: دور حيوي للمرأة في النمو المستدام

«الصناعة»: دور حيوي للمرأة في النمو المستدام
29 أغسطس 2025 02:01

دبي (وام)

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جلسة حوارية بعنوان «قصص ملهمة: المرأة الإماراتية في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.  
وسلطت الجلسة الضوء على الحضور البارز للمرأة الإماراتية في النمو الصناعي المستدام على مستوى الإدارة والتنافسية، وإبراز مساهمات المرأة الإماراتية في نمو وازدهار القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يدعم الرؤية والمستهدفات الإستراتيجية للوزارة، ومبادرة «اصنع في الإمارات» وتوثيق أثرها الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والجهود المستمرة في التمكين والتحفيز وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
شارك في الجلسة الحوارية التي استضافتها الوزارة بمقرها في دبي، عدد من القيادات النسائية في الوزارة، بجانب عدد من المسؤولين الشركاء ووسائل الإعلام. 

