الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«قضاء أبوظبي»: مكانة رفيعة للمرأة

29 أغسطس 2025 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2025، متضمناً معرضاً خاصاً وفيلماً وثائقياً استعرض أبرز محطات مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها الرائدة في القطاعين القضائي والقانوني، وذلك تعبيراً عن التقدير لدور المرأة ومكانتها، وإبرازاً لمساهمتها الجوهرية في التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في ظل قيادة الدولة الرشيدة، وبفضل الدعم الكبير والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.

أبوظبي
الإمارات
قضاء أبوظبي
دائرة القضاء
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
يوم المرأة
