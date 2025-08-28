الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تعزز التعاون العالمي في مجال المياه

الإمارات تعزز التعاون العالمي في مجال المياه
29 أغسطس 2025 02:02

ستوكهولم (وام)

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين من أسبوع المياه العالمي في العاصمة السويدية ستوكهولم، بوفد رسمي ترأسه عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
وتأتي المشاركة في إطار استعداد دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ما يعكس التزامها بدفع الجهود العالمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
وقد انعقدت أعمال الأسبوع لهذا العام تحت شعار «المياه من أجل العمل المناخي»، حيث ناقشت الدور المحوري للمياه في تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وضمان أمن الغذاء والطاقة، ودفع مسارات التنمية المستدامة. وقد حظي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بمكانة بارزة في برنامج الأعمال بمساهمة دولة الإمارات بشكل فاعل في النقاشات.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد عبدالله بالعلاء أهمية التوافق الذي تحقق بإجماع الدول الأعضاء 193 كافة على اعتماد الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر في 2026، قائلاً: «إن اعتماد هذه الحوارات يمثل محطة فارقة في مسار العمل متعدد الأطراف بشأن المياه. فهي توفر إطاراً واضحاً لتوحيد الأولويات العالمية وتعزيز المساءلة وتقديم حلول ملموسة. وتفخر دولة الإمارات بإدراج حوار «المياه من أجل كوكب الأرض» ضمن الحوارات التفاعلية للمؤتمر والذي سيعزز الرابط الجوهري بين المياه والمناخ ويشجع الدول لدمج المياه في خطط العمل المناخي للبناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف COP28.
كما أشار عبدالله بالعلاء إلى أنه قد تم إطلاق عملية اختيار الرؤساء المشاركين لكل حوار تفاعلي الأسبوع الماضي، حيث دعيت الدول الأعضاء إلى إبداء اهتمامها بإدارة الحوارات بحلول منتصف شهر أكتوبر.
كما أوضح أن عملية الاختيار ستستكمل قبل الاجتماع التحضيري رفيع المستوى للمؤتمر، والمقرر عقده في داكار في يناير 2026.
وأكد وفد دولة الإمارات النهج الشمولي للدولة في التحضير للمؤتمر من خلال الانخراط مع وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والشباب والقطاع الخاص.
وقد تركزت النقاشات على الأبعاد الإنسانية لقضايا المياه، ودور الشعوب الأصلية والمجتمعات الضعيفة، وإشراك الشباب في العمليات العالمية وأهمية التمويل المبتكر، والحاجة إلى دمج قضايا المياه في العمليات العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي.
وتجسد مشاركة دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي ودعم الأمن المائي العالمي، فيما تسعى مع السنغال إلى أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة تحول تاريخية توحد الجهود الدولية وتسرع العمل من أجل مستقبل مائي أكثر استدامة.

