علوم الدار

عملية الفارس الشهم 3 تفتتح أضخم مشروع مياه في قطاع غزة

عملية الفارس الشهم 3 تفتتح أضخم مشروع مياه في قطاع غزة
29 أغسطس 2025 09:30

افتتح وفد إماراتي، اليوم، مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، في خطوة نوعية تهدف لتأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة منذ اندلاع الحرب.
حضر افتتاح المشروع الإماراتي، الذي نظمته عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة، لجنة إسناد العملية وممثلي مصلحة مياه وبلديات الساحل، إضافة إلى شخصيات اعتبارية ووجهاء ومسؤولين في المجتمع الفلسطيني، وأعلنت العملية من خلاله بدء تشغيل خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في الأراضي المصرية إلى مناطق جنوب قطاع غزة بشكل رسمي.
ويمتد خط المياه الإماراتي الأضخم، بطول 7 كيلومترات و500 متر، بإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون جالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 م³ لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لجهود إماراتية متواصلة شملت إنشاء 6 محطات للتحلية وإدخال خزانات وصهاريج وصيانة الآبار، ليشكل طوق نجاة لسكان القطاع ويخفف من حدة أزمة المياه التي يعاني منها مئات آلاف النازحين.
وعقب الافتتاح، جرت جولة ميدانية للصحفيين ووجهاء المجتمع المدني والمخاتير للاطلاع على خط المياه والخزانات المنتشرة في مختلف المناطق، ومتابعة عملية ضخ المياه الصالحة للشرب إلى نقاط الاستقبال والخزانات الموزعة في أنحاء القطاع.
ويعكس المشروع التزام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بدعم سكان غزة وتأمين أهم مقومات الحياة لهم، ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها عملية الفارس الشهم 3.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
