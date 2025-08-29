السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة ليوا: شراكات ومبادرات مجتمعية تعزز التعليم والبحث وتنمية الكوادر الوطنية

جامعة ليوا: شراكات ومبادرات مجتمعية تعزز التعليم والبحث وتنمية الكوادر الوطنية
29 أغسطس 2025 13:06

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، تواصل جامعة ليوا تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تمكين الطلبة ودعم مختلف شرائح المجتمع. 
وأوضح البروفيسور محمد ضياف رئيس جامعة ليوا أن كلية العلوم الطبية والصحية التابعة للجامعة على سبيل المثال قد نجحت في تدريب أكثر من 400 طالب وطالبة في مجال العلوم الطبية والصحية بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية وعدد من الجهات الصحية المرموقة، ما يعكس التزامها برفد القطاع الصحي بكوادر وطنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل. كما عززت الجامعة حضورها ضمن مبادرة "نافس"، التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، تأكيدًا على دورها في دعم التوطين والمساهمة في تمكين الشباب الإماراتي من قيادة المستقبل.
أما في مجال البحث العلمي فقد أكد البروفيسور ضياف على أن الجامعة تواصل تحقيق تعاونات استراتيجية مع شركاء عالميين مثل شركة "أمازون" ومؤسسات بحثية أخرى مرموقة في إمارة أبوظبي، بما يفتح آفاقًا لتطوير حلول مبتكرة، ويعزز من مكانة الجامعة كمركز معرفي يسهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي العلمي، بالإضافة إلى حرص الجامعة على بناء جسور من التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة عبر مبادرات نوعية تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف البروفيسور ضياف أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الجامعة طويلة المدى لتعزيز مساهمتها المجتمعية مؤكداً أن دور جامعة ليوا يتجاوز حدود القاعات الدراسية إلى الانخراط الفاعل في المجتمع، من خلال المبادرات والشراكات التي تحقق قيمة مضافة للوطن والإنسان. وإن إنجازاتنا في مجالات التدريب، والبحث العلمي، وتنمية الكوادر الوطنية، تعكس التزامنا الراسخ برسالتنا تجاه مجتمعنا ودولتنا."
وفي نفس السياق صرّح الدكتورعبدالله محمد الشيبة آل علي مدير إدارة العلاقات المجتمعية في جامعة ليوا أن الجامعة تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسة للتعليم العالي، ألا وهي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، تنفيذ مشاريع بحثية متميزة، وخلق شراكات استراتيجية مع جهات بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

أخبار ذات صلة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
محمد بن سليم: باراجواي تمهّد الطريق لعصر جديد للراليات
جامعة ليوا
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©