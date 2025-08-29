السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025 17:47

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء في وفاة والدة الذيب علي غانم ضاحي الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
بلدية العين تنجز «مشروع العبارة الصندوقية» لتصريف مياه الأمطار
12 نادياً تُدشّن سباق «النسخة 18» لكأس «أبوظبي الإسلامي»

كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمدبن زايد
تعزية
واجب العزاء
العين
