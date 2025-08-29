السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس غداً صحو مع فرصة سقوط أمطار

أبوظبي
29 أغسطس 2025 18:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 17:04، والجزر الأول عند 10:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:08.
في بحر عمان، الموج خفيف كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 05:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:32.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                      46 32 85 25
دبي                           45 31 85 20
الشارقة                      44 30 80 25
عجمان                       44 32 80 25
أم القيوين                    46 31 85 30
رأس الخيمة                 44 30 85 25
الفجيرة                       36 31 90 40
العـين                         46 33 50 10
ليوا                            48 30 60 10
الرويس                       41 30 85 35
السلع                          42 30 85 30
دلـمـا                          42 31 85 35
طنب الكبرى / الصغرى  40 31 85 40
أبو موسى                    40 31 85 35.

أخبار ذات صلة
حالة الطقس في الإمارات غداً
سويحان تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
المصدر: وام
سقوط
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©