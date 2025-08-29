الطقس غداً صحو مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 17:04، والجزر الأول عند 10:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:08.

في بحر عمان، الموج خفيف كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 05:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:32.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 32 85 25

دبي 45 31 85 20

الشارقة 44 30 80 25

عجمان 44 32 80 25

أم القيوين 46 31 85 30

رأس الخيمة 44 30 85 25

الفجيرة 36 31 90 40

العـين 46 33 50 10

ليوا 48 30 60 10

الرويس 41 30 85 35

السلع 42 30 85 30

دلـمـا 42 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 40 31 85 40

أبو موسى 40 31 85 35.