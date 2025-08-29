عائشة المرزوقي: بناء قدرات مؤسسية مستدامة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قالت عائشة حسن المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين وتطوير منصة «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، "نقف أمام محطات ملهمة للمرأة الإماراتية التي كانت ولا تزال حجر الزاوية في مسيرة التحوّل الرقمي لحكومة إمارة أبوظبي نحو المستقبل، ويبرز أمامنا دورها وتركيزها على المستقبل في القطاع الحكومي، من خلال جهودها الفعّالة والنشطة لقيادة الابتكار، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية مثل منصة «تم» التي توفّر تجارب أكثر استباقية وأكثر تخصيصاً وتركيزاً على الإنسان".

وتابعت أن ما حظيت به المرأة الإماراتية من كافة أشكال الدعم والتمكين منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومواصلة قيادتنا الرشيدة لهذا النهج، واهتمام ومتابعة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ساهم في تعزيز دورها القيادي إلى جانب أقرانها من الرجال في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في حكومة تتوقع المتطلبات، وتزيل المعوقات أمام كافة أفراد المجتمع، من خلال التكامل الرقمي عبر المنظومة الحكومية، ما أدى إلى تحقيق نتائج كبيرة بسواعد هذا الجيل من المواهب الإماراتية من نساء ورجال، الذين يشكلون معاً قوة حقيقية لديها أهداف واضحة تؤثر إيجاباً في حياة الأفراد.

وأضافت "في مجال الخدمات الحكومية الرقمية بأبوظبي، وراء كل تحول ناجح، هدف استراتيجي، تقوده رؤية استشرافية تتثمل بأن التكنولوجيا ليست الغاية بحد ذاتها، وإنما الوسيلة لتمكين حياة أسهل وبناء الثقة بين الحكومة وأفراد المجتمع، هذا النهج الذي يعكس فلسفة التصميم الموجه بالهدف، والتفكير الذي يتمحوّر حول الإنسان، يشكّل قوة ذات تأثير مستدام في القيادة الحكومية لدى الكثير من النساء في مواقع المسؤولية، اللواتي يمتلكن الرؤية، والتعاطف، والتعاون، ويعملن من أجل الأثر المستدام. ومن خلال منصة «تم»، نجحنا في تحويل نهج تقديم الخدمات من أسلوب الاستجابة إلى أسلوب الاستباق، ومن النماذج التقليدية إلى حلول رقمية مصمّمة حول الإنسان واحتياجاته، بفضل القيادة الشاملة التي تشكّل المرأة الإماراتية جزءاً منها، ووجهات النظر والخبرات المتنوعة، ما ينعكس على اتخاذ قرارات أكثر فعالية، وتحقيق نتائج أكثر استدامة".

وقالت المرزوقي "تحرص دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ومنصة «تم» على تعزيز دور المواهب الوطنية، وطموح المرأة الإماراتية، في بناء قدرات مؤسسية مستدامة تدعم النمو الوظيفي، حيث نؤمن بأن التقدم والتطور المستمر يكون أكبر وأشمل عندما نمكّن مواردنا البشرية، لبناء حكومة المستقبل، فالمرأة الإماراتية تزرع القيمة من الداخل، وهي التي تمهد الطريق للتقدم بخطى ثابتة تعكس جهودها وقيادتها ومساهمتها العملية، ولعل تقدير المرأة والاحتفاء بها يكون من خلال الاستمرار في العطاء، والقيادة بالقدوة والهدف، ورفع المعايير بشكل مستمر، وبذلك نجسد المعنى الحقيقي لتمكين المرأة الإماراتية".