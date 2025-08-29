السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ألبانيا تكرم الفريق الإماراتي والفرق المشاركة في إخماد حرائق الغابات

ألبانيا تكرم الفريق الإماراتي والفرق المشاركة في إخماد حرائق الغابات
29 أغسطس 2025 19:45

كرمت الحكومة الألبانية جهود فرق الإنقاذ المشاركة في مهمة إخماد الحرائق التي انتشرت في غاباتها مؤخراً ومن بينها  الفريق الإماراتي.
جرى تكريم الفرق المشاركة بحضور رئيس الوزراء إيدي راما، وبمشاركة كبار القادة العسكريين.
وأعربت ألبانيا عن تقديرها لجهود القوات الوطنية والمتطوعين في تعزيز الأمن ومواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.
جاء  تكريم الفريق الإماراتي تقديرًا لمساهماته البارزة في العمليات الإغاثية والإنسانية، وهو ما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ودور الإمارات الريادي في العمل الإنساني الدولي.
ووجهت  ألبانيا الشكر لكافة المشاركين في العمليات الذين بلغ عددهم أكثر من 10,000 عنصر، مشيرة إلى أهمية  استمرار التعاون بين القوات الوطنية والأطراف الدولية الشريكة، بما يعزز من قدرات ألبانيا على مواجهة التحديات المستقبلية.

