السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله
29 أغسطس 2025 19:53

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

حكام الإمارات يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
برقية تعزية
الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
