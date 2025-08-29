أمطار على مناطق مختلفة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار متفاوتة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مع السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة العظمي، حيث سجلت أعلى درجة في سويحان بالعين والتي بلغت 48.5 درجة مئوية في تمام الثانية ظهراً.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وبأن طقس اليوم السائد صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.