علوم الدار

«إقامة دبي» تحصد 6 من «جوائز ستيفي للأعمال»

مبنى إقامة دبي (أرشيفية)
30 أغسطس 2025 00:59

دبي (وام)

فازت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، بـ6 جوائز مرموقة من جوائز ستيفي الدولية للأعمال 2025، إحدى أهم الجوائز التي تحتفي بالإنجازات المتميزة والإبداع المؤسسي على مستوى العالم.
وجاء التتويج ضمن فئات متعددة، في إنجاز يعكس شمولية تميّز المؤسسة وريادتها في مختلف مجالات العمل، إذ فازت «إقامة دبي» في فئة أفضل مدير تنفيذي لخدمة المتعاملين لهذا العام - الجائزة الفضية، ونالها اللواء أحمد عبيد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية.
كما فازت في فئة قائد التحول الرقمي لهذا العام - الجائزة الفضية، التي حصل عليها المقدم الدكتور غالب عبدالله المري، مدير إدارة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي فئة خبير الموارد المالية لهذا العام - الجائزة البرونزية، حقق خالد عبدالكريم البلوكي، نائب مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، هذا الإنجاز المستحق.
وعلى صعيد الشراكات، حصدت الإدارة الجائزة الذهبية في فئة إنجاز في التعاون والشراكات - أفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص، عن مشروع «الوكيل الملاحي» الذي نفّذه قسم الشراكة بالتعاون مع قطاع المنافذ البرية والبحرية.
وفي فئة المؤسسة الرائدة لهذا العام/المؤسسات غير الربحية، نالت الإدارة الجائزة الذهبية من خلال قسم ريادة الأداء، كما حصلت إدارة التسويق والاتصال الحكومي على الجائزة الذهبية في فئة أفضل حملة تسويقية لهذا العام - السمعة المؤسسية والخدمات المهنية، عن مبادرة «الوجه المثالي».
وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي، إن هذا الفوز يعكس التزام الإدارة الراسخ برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً في الكفاءة والابتكار وجودة الحياة، مشيراً إلى أن النجاح في هذه الفئات المتنوعة يؤكد أن الاستثمار في الإنسان، والعمل بروح الفريق، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار المستمر، هي السبيل لترسيخ مكانة دبي عالمياً.
وأهدى الفريق المري الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً أنه محطة جديدة نحو تميز أكبر في خدمة الوطن والمجتمع.

إقامة دبي
دبي
الإمارات
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
جائزة ستيفي الدولية
ستيفي الدولية
