السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البلديات والنقل» تسهّل تراخيص التعديلات الإنشائية البسيطة

«البلديات والنقل» تسهّل تراخيص التعديلات الإنشائية البسيطة
30 أغسطس 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل، عن اعتمادها إجراءات مبسطة تتيح للمقاولين الحصول على التراخيص بشكلٍ مباشر للقيام بالأعمال الإنشائية البسيطة في المنازل والفلل والاستراحات بالإمارة.
وتشمل الأعمال المتاحة على سبيل المثال، إضافة مبانٍ خرسانية أو معدنية، وأعمال التوسعة التي لا تتجاوز مساحتها 25 متراً مربعاً، والتعديلات الداخلية والخارجية غير الإنشائية، وأعمال الصيانة والتشطيب الداخلية، وبناء المسابح والمظلات والهياكل الواقية من الشمس، وإنشاء أو تعديل الأسوار الخارجية.
وقال عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «تمكّن هذه الإجراءات الجديدة السكان من تطوير مساكنهم بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة، مع تخفيض الأعباء المرتبطة بالتكاليف والوقت المطلوب لتنفيذ التعديلات. كما تدعم المبادرة قطاع البناء والإنشاء وتُعزّز الالتزام بالضوابط من خلال إرشادات واضحة ومُحددة».
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق منصة «بِناء» الرقمية المخصصة لإصدار تصاريح البناء والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمثل جزءاً من أهداف الإمارة بترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في مستويات المعيشة وكفاءة الخدمات الحكومية.

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
الإمارات
الأعمال الإنشائية
عبدالله البلوشي
