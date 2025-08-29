بلدية العين تنجز «مشروع العبارة الصندوقية» لتصريف مياه الأمطار

إيهاب الرفاعي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين أعمال مشروع العبارة الصندوقية الجاري تنفيذه على شارع طحنون بن محمد في منطقة الطوية بنسبة %100، والهادف لرفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتحسين تدفقها ضمن نطاق منطقة المدارس وعدد من الأحياء السكنية والطرق الحضرية المحيطة.

ومشروع العبارات الصندوقية هي عبارة عن أنفاق خرسانية على شكل صندوق تستخدم لتصريف المياه، بما في ذلك مياه الأمطار، وخاصة في مجاري السيول وستساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على شبكة تصريف مياه الأمطار، لا سيما خلال فترات الهطول الغزير.

ويشمل المشروع تنفيذ عبارة صندوقية بطول إجمالي يبلغ 2390 متراً، بسعة استيعابية تصل إلى 20 متراً مكعباً في الثانية، ويُعد أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها البلدية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتوفير حلول فعالة ومستدامة لمشكلة تجمعات مياه الأمطار، بما يسهم في حماية الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة لسكان مدينة العين.

واستغرق تنفيذ المشروع 2000 ساعة عمل متواصلة وبدون أي إصابات عمل، مما يعكس حرص بلدية العين على تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة وتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة لتطوير البنية التحتية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأكدت بلدية مدينة العين أنه تم الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ، كما سيُسهم المشروع بشكل مباشر في تخفيف الضغط على شبكة تصريف مياه الأمطار، لا سيما خلال فترات الهطول الغزير، حيث يبلغ طول المشروع 2600 متر وبعمق 4.5 متر، وبسعة استيعابية تصل إلى 20 متراً مكعباً في الثانية وهو ما يعزز كفاءة شبكات تصريف المياه بمنطقة العين.

ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في منطقة الطوية، خاصةً في نطاق منطقة المدارس وتحسين تصريف المياه خلال موسم الأمطار وتخفيف الضغط على الشبكات في أحياء سكنية وطرق حضرية متعددة.

كما يعكس المشروع التوجه نحو البنية التحتية المستدامة والاستعداد الجيد للتغيرات المناخية والظروف الجوية المفاجئة، حيث تعد العبارة الصندوقية أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها البلدية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتوفير حلول فعالة ومستدامة لمشكلة تجمعات مياه الأمطار، بما يسهم في حماية الأحياء السكنية وتحسين جودة حياة سكان المدينة.