«مدارس الحياة».. تستكمل رحلتها في مكتبات دبي الشهر المقبل

دبي (الاتحاد)

تعود «مدارس الحياة» في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة، بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والتجارب المعرفية المميزة، لتبدأ رحلتها من جديد، حاملة معها 34 جلسة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتعلم، وتسعى هيئة الثقافة والفنون في دبي من خلالها إلى تعزيز المهارات الحياتية للكبار والناشئة والأطفال.

وتغطي أجندة المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، مجالات الإبداع الفني والتوازن النفسي وفنون السرد وتعزيز الهوية واللغات وغيرها، كما تمنح المشاركين فرصة فريدة لتنمية قدراتهم والتعبير عن أفكارهم ضمن بيئة حيوية تحفز لديهم روح الابتكار، وتساعدهم على تحقيق النجاح في حياتهم اليومية والمهنية.



مساحة مجتمعية وإبداعية

وتتحول مكتبات دبي العامة خلال سبتمبر إلى مساحة مجتمعية وإبداعية نابضة بالحياة، حيث تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم أنشطة «نادي الفن»، التي ستتضمن ورشة «ارسم حلمك».



«نادي الخط»

تحتضن المكتبة جلسات «نادي الخط» التي ستتضمن سلسلة ورش «مسار التأثير الإبداعي: خط الرقعة - المرحلة المتقدمة»، بإشراف الخطاط محمد حسين التميمي، وتشمل تدريباً متخصصاً يهدف إلى تمكين المشاركين من إتقان تشكيل الحروف ضمن الكلمة الواحدة، عبر مزيج من الشرح الفني والتطبيق العملي، ويُختتم هذا المسار بحفل تكريم المشاركين الذين أظهروا التزاماً وتطوراً ملحوظاً في مهارات خط الرقعة.

وسيكون زوّار المكتبة الأطفال على موعد مع جلسة «كورال: أنغام الطفولة»، وفيها يكتشفون عالم الغناء الجماعي بأسلوب ممتع، من خلال تمارين صوتية، وألعاب تفاعلية، وتجارب جماعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتنمّي روح التعاون لديهم، كما سيشاركون في أداء جماعي لأغنية قصيرة، في بيئة نابضة بالحيوية.