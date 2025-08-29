السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

30 أغسطس 2025 01:00

أبوظبي (وام) 

نظّمت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، أول من أمس، سلسلة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، تكريماً للمرأة الإماراتية وتقديراً لمكانتها الرائدة ودورها المحوري في بناء المجتمع، ومساهمتها كشريك أساسي في مسيرة التنمية والتقدّم والازدهار.
وتضمّنت الفعالية، التي عُقدت في فندق روزوود بأبوظبي، جلسة حوارية لرائدات أعمال إماراتيات، سلّطت الضوء على النجاحات والإنجازات، التي حققتها المرأة، إضافة إلى ورشة تعريفية بالذكاء الاصطناعي «AI»، وفعاليات توعوية وصحية، فضلاً عن معرض صور جسّد مكانة المرأة الإماراتية وإنجازاتها.
وشهد مجلس الهواشم في منطقة الشهامة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ومؤسسة التنمية الأسرية، وجمعية المرأة سند الوطن، ودائرة التنمية الاقتصادية، عرض قصص نجاح مؤثرة لسيدات إماراتيات بارزات، إلى جانب معرض صور وأعمال فنية أبرزت إبداعاتهن.
وفي منطقة ربدان، نظمت فعالية في فندق نوفتيل بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات، تخللتها فقرات احتفائية وورش توعوية ركّزت على دور المرأة في توعية النشء بأهمية الحفاظ على المظهر العام، إضافة إلى أنشطة ترفيهية هدفت إلى إدخال البهجة والسرور على المشاركات.
كما نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، حفلاً في مركز نبض الفلاح، جرى خلاله تسليط الضوء على قصص ملهمة ومبادرات نسائية وطنية، وعزز الحفل المشاركة المجتمعية في دعم مسيرة تمكين المرأة.
ونظّم مركز المدينة احتفالية شملت عرض فيديو، وجلسة حوارية لرائدات أعمال، وفقرة تراثية، إلى جانب ورشة بعنوان «صحتك من أولوياتنا» ومسابقات تنشيطية.

