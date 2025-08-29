السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

خلال الاحتفال (من المصدر)
30 أغسطس 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، مثمّنة الإنجازات الريادية التي حققتها الإماراتية في مسيرة العمل الوطني، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وأهمية دور المرأة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مستقبل هذا الوطن وشريكاً أساسياً في بناء حاضره.
وثمّن اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، دعم ورعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني، مشيداً بإنجازاتها المتميزة على صعيد العمل الشرطي، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.
وكرّم اللواء الخييلي، مريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع بمؤسسة التنمية الأسرية، وأسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية بهيئة الرعاية الأسرية، تثميناً لجهودهما البارزة وإسهاماتهما المتميزة في دعم مسيرة تمكين المرأة، والمنتسبات المتميزات، اللواتي كان لهن دور بارز وأثر إيجابي في تطوير العمل الشرطي من العنصر النسائي بشرطة أبوظبي، حيث سلّمهن شهادات تقدير وهدايا تذكارية.
ونظّمت مديرية شرطة منطقة العين فعاليات اجتماعية وترفيهية في يوم المرأة الإماراتية تجسيداً لدور ومكانة المرأة الريادي في المجتمع، وانعكاساً لجهودها المتميزة في مختلف المجالات، ومسيرتها القيادية في العمل الشرطي والأمني، وحضر الحفل، العميد سعيد حميد حمد الظاهري، مدير مديرية شرطة منطقة العين بالإنابة، وعدد من الضباط والقيادات النسائية والشركاء، وكرّمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين ومركز شرطة زاخر بمديرية شرطة منطقة العين، عدداً من الموظفات المتميزات، عرفاناً بجهودهن المخلصة وإنجازاتهن في دعم مسيرة التميّز المؤسسي.

شرطة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
يوم المرأة
