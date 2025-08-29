السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية للضرائب» تعزز مُساهماتها لبناء مُستقبل مُستدام للمرأة الإماراتية

«الاتحادية للضرائب» تعزز مُساهماتها لبناء مُستقبل مُستدام للمرأة الإماراتية
30 أغسطس 2025 01:00

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
محمد بن سليم: باراجواي تمهّد الطريق لعصر جديد للراليات

أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب، مواصلة تعزيز سياساتها للمحافظة على التوازن الوظيفي بين الجنسين الذي نجحت في تحقيقه منذ انطلاقتها قبل أكثر من 8 سنوات، تعزيزاً لمساهمتها في بناء مُستقبل مُستدام للمرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها الريادي في مسيرة التنمية الوطنية عبر مُساهماتها الفعَّالة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: «رسالتنا في هذا اليوم أن تمكين المرأة ليس مجرد مُبادرة، بل هو نهج راسخ نستلهمه من قيادتنا الرشيدة، ونترجمه في الهيئة إلى واقع ملموس عبر منح الفرص للموظفات للقيادة والإبداع والمُساهمة في صنع المستقبل».
وأضاف: «يُعد القطاع الضريبي من القطاعات التخصُّصية التي تتطلب مهارات خلاقة، وقدر عالٍ من الدقة والكفاءة المهنية. وكبقية المجالات التي تميّزت فيها، نجحت المرأة الإماراتية في القيام بدور محوري في تطوير العمل الضريبي، ونفخر بأن فريق عمل الهيئة يضم حالياً 327 موظفة مواطنة في جميع قطاعات العمل، وفي مختلف المستويات الوظيفية، بما يقدر بنحو 45% من إجمالي عدد العاملين».
واختتم البستاني، قائلاً: «تنتهج الهيئة الاتحادية للضرائب استراتيجية شاملة لإدارة كفاءاتها البشرية بإعطاء الأولوية لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية، التي تتميز بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطوّر المهني المستمر، لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الاستراتيجي الواعد».
 

الاتحادية للضرائب
الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
تمكين المرأة
يوم المرأة
التوازن بين الجنسين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©