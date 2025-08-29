100 عارض في مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري

الشارقة (وام)

انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية دبا الحصن، في جزيرة الحصن، بمشاركة أكثر من 100 عارض من جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى الحرفيين والأسر المنتجة. ويستمر المهرجان على مدار أربعة أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات التي تحتفي بمهنة الصيد البحري والصناعات التراثية المرتبطة بها، باعتبارها من أعرق المهن في تاريخ دولة الإمارات.

وافتتح المهرجان عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور أحمد بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وطالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن وعدد من المسؤولين. وتضمن حفل الافتتاح عروضاً فلكلورية تراثية استعرضت فنون الصيد التقليدية، وأجواء شعبية أحيت ذكريات كفاح الأجداد مع البحر.

ويعد المهرجان منصة تفاعلية للتعريف بصناعة المالح وحفظ الأسماك بالطرق التقليدية، كما يتضمن ندوات حول الصيد المستدام، وجلسات تطبيقية، ومسابقات حرفية، بهدف نقل المعرفة وتعزيز التراث البحري.