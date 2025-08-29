السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بيت الخير» تشيد وقفها الجديد في الفجيرة

الوقف الجديد في الفجيرة (وام)
30 أغسطس 2025 00:58

دبي (وام)

شيدت جمعية بيت الخير وقفها الجديد في الفجيرة وبدأت في تأجيره واستثماره لتنفق من عائداته على الأسر المتعففة والأغراض الخيرية التي تسعى إليها في الإمارة من خلال فرعها القائم هناك منذ عام 2000، والذي أنفق حتى الآن ما يزيد على 263,6 مليون درهم واستفاد منه 56 ألفاً و11 أسرة وحالة تستحق العون.
وأقيم وقف الفجيرة الجديد في مدينة محمد بن زايد، على أرض منحة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، مساحتها 375 متراً مربعاً، وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة نجاح الجمعية في تشييد ثلاثة أوقاف حديثة ومجزية، هي وقف النهدة الثاني في دبي، ووقف عجمان ووقف الفجيرة الجديد ليبلغ مجموع أوقاف الجمعية 23.

بيت الخير
الإمارات
جمعية بيت الخير
الفجيرة
الأسر المتعففة
