علوم الدار

«أبوظبي للتراث» تقدم تجربة متميزة لزوار «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

«أبوظبي للتراث» تقدم تجربة متميزة لزوار «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»
30 أغسطس 2025 00:59

أبوظبي (وام)

تشارك هيئة أبوظبي للتراث، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وذلك بصفتها شريكاً تراثياً للحدث. وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، انطلاقاً من دورها في المحافظة على القيم التراثية وترسيخ الهوية الوطنية في المجتمع، والحرص على التعريف بثقافة الإمارات وموروثها الأصيل أمام زوار المعرض من مختلف أنحاء العالم.
وتقدم الهيئة خلال المعرض، تجربة تراثية متميزة للزوار عبر جناح يضم مجموعة من المنصات والأركان، منها ركن الأزياء التراثية الذي يحتفي بجماليات وأصالة الزي الإماراتي.
وإيماناً بأهمية استدامة التراث، توفر الهيئة منصة حيوية لرواد الأعمال الإماراتيين الذين استلهموا مشاريعهم من البيئة المحلية، حيث يحتضن الجناح عدداً من المشاريع المبتكرة القائمة على خيرات شجرة النخيل والتمور، ويقدم رواد الأعمال منتجاتهم التي تحول التراث إلى سلع عصرية ذات قيمة اقتصادية وثقافية.
ويعرّف الجناح بأهم البرامج والفعاليات التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث ومنها، مهرجان الظفرة التراثي، حيث يضم الجناح ركناً يأخذ الزوار في جولة افتراضية إلى مهرجان الظفرة العريق لاستكشاف تفاصيله الغنية من مسابقات وفعاليات، مع إمكانية التسجيل للمشاركة في هذا الحدث التراثي الكبير، كما خصصت الهيئة مساحة لبرنامج شاعر المليون، للاطلاع على كل ما هو جديد في الموسم الثاني عشر من البرنامج.
ويعد المجلس ركناً أساسياً في جناح هيئة أبوظبي للتراث، بوصفه عنصراً من عناصر البيت الإماراتي التقليدي، إذ يمثل جانباً مهماً وأصيلاً من الحياة اليومية في البيئة الإماراتية بمختلف مناطقها، ويسهم في تقديم تجربة متكاملة للزائر.

