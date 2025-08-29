«صقّاري الإمارات» يُحلّق بزوّار «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» لمشاهدة جمال تراث الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح نادي صقّاري الإمارات جناحه في الدورة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، اليوم، ويستمر لغاية 7 سبتمبر المقبل، ليُقدّم للزوار تجربة غامرة تُجسّد جمال التراث الإماراتي وأصالته.

يضم جناح النادي، الذي يمتد على مساحة نحو 700متر هذا العام، مجموعة واسعة من مُبادراته ومشاريعه الرائدة في صون الصقّارة والمُحافظة على التراث، أبرزها: مدرسة محمد بن زايد للصقّارة وفراسة الصحراء، مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مركز السلوقي العربي بأبوظبي، مكتبة حمدان بن زايد للصقّارة العالمية، بالإضافة إلى ركن مجلة «الصقّار».

كما يُرحّب النادي، ويستضيف في جناحه عدداً من أهم الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم صندوق محمد بن زايد للمُحافظة على الطيور الجارحة، وزارة التغيّر المناخي والبيئة، حيث ستُقدّم خدمة إصدار شهادات الـ «سايتس»، والاتحاد الدولي للصقّارة والمُحافظة على الطيور الجارحة (IAF) الذي يضم ما يُقارب 150 نادياً وجمعية معنية بممارسة الصيد بالصقور في 90 دولة، ومؤسسة روسكونغرس الروسية، المُنظّم الرسمي للمُنتدى الدولي ليوم الصقور، وكذلك المجلس الدولي للحفاظ على الصيد والحياة البرية (CIC) الذي يضم في عضويته نحو 1900 عضو في 86 دولة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، أنّ وجودنا اليوم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، على صعيدي المُشاركة والتعاون في التنظيم، يأتي تأكيداً على التزام النادي بصون الصقّارة كإرث إنساني عالمي، ونقل معارفها للأجيال الجديدة بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعليم والمتعة.



تجربة مُتكاملة

وأوضح أنّ جناح نادي صقّاري الإمارات يحرص كل عام على تقديم تجربة مُتكاملة تتيح للزائر فهم قيم الصقّارة الإماراتية العربيّة الأصيلة، هذا الإرث الإنساني الذي اعترفت به اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي.

وتوجّه معاليه بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤسس نادي صقّاري الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس النادي، لدعم سموهما اللامحدود لمسيرة النادي ومُبادراته في الحفاظ على تراث الصقّارة ونشره، محلياً وعالمياً، مؤكداً أنّه دعم كريم مكّننا من مواصلة رسالتنا وتعزيز حضورنا في المحافل الدولية على خُطى الصقّار الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال معاليه: «يُجسّد جناح نادي صقّاري الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية رسالة دولة الإمارات في الحفاظ على تراث الأجداد، ونقله للأبناء والأحفاد. ولا يقتصر دوره على تقديم عروض حيّة وشيّقة للصقور والسلوقي، بل يُسلّط الضوء أيضاً على إنجازات الدولة وإمارة أبوظبي في صون التراث الإنساني، إلى جانب استعراض الجهود المتواصلة التي بذلها نادي صقّاري الإمارات عبر سنوات طويلة للحفاظ على هذا الموروث، وتعزيز حضوره عالمياً».



دور محوري

منذ إنشائه في عام 2001، وعلى مدى 24 عاماً، نجح نادي صقّاري الإمارات بفضل توجيهات ومُتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في إيصال رسالته وتحقيق رؤية الصقّار الأول ورائد الحفاظ على البيئة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في صقارة مُستدامة لأجيال الغد.

وإذ يختتم نادي صقّاري الإمارات موسم 2024-2025 بسلسلة من الإنجازات النوعية، فإنّه يستعد بكلّ ثقة لمُواصلة دوره المحوري في الحفاظ على تقاليد الصقّارة وصون الأنواع، ودعم الجيل الجديد من الصقّارين في موسم 2025-2026، خاصة أنّ النادي يحتفي العام القادم بمرور ربع قرن على تأسيسه.