السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اتفاقية بين «أبوظبي الإسلامي» والاتحاد النسائي العام

بشرى الشحي وفاطمة المحرزي عقب توقيع الاتفاقية (وام)
30 أغسطس 2025 00:59

أبوظبي (وام) 

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع الاتحاد النسائي العام.
وتأتي الاتفاقية في إطار الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على إنجازات الاتحاد النسائي العام، وتسليط الضوء على مساهماته المتواصلة في دعم التنمية الوطنية والتقدم الاجتماعي.
وبموجب الشراكة، يُقدم مصرف أبوظبي الإسلامي، الرعاية والدعم لعدد من مبادرات وبرامج الاتحاد النسائي العام، وخاصة المعنية بـ«حاميات التراث» في مركز الصناعات التراثية والحرفية التابع للاتحاد النسائي العام.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الاتحاد في تمكين السيدات للعمل في مجالات صون الموروث الشعبي، باعتبارهن شريكات فاعلات في تعزيز ثوابت الهوية الإماراتية وحفظ الذاكرة الحضارية للدولة.
وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور نخبة من القيادات والناشطين وأفراد المجتمع، لتكريم إنجازات وطموحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.
ووقّع الاتفاقية بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفاطمة المحرزي، مدير إدارة الموارد البشرية في الاتحاد النسائي العام.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الإمارات
أبوظبي الإسلامي
الاتحاد النسائي العام
الاتحاد النسائي
