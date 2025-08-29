السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«الهلال» بأم القيوين ينظم فعالية لأصحاب الهمم

30 أغسطس 2025 00:58

أم القيوين (الاتحاد) 

نظم مركز الهلال الأحمر أم القيوين مساء أول أمس فعالية رياضية ترفيهية لفئة أصحاب الهمم، وذلك بالنادي العربي الثقافي الرياضي بأم القيوين، ضمن مبادرات المركز الهادفة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي في إطار عام المجتمع. وتضمنت الفعالية أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، إلى جانب فقرات تفاعلية هدفت إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس المشاركين بما يسهم في دمجهم المجتمعي وإبراز قدراتهم.
وأكد عارف حسن الخضر، مدير المركز، حرص الهلال الأحمر على دعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة شاملة لهم انسجاماً مع توجهات الدولة في تمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركاتها الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى أن وجودهم بيننا في هذا الحدث الرياضي يثبت أن العزيمة والإرادة لا تعرف المستحيل وهم مصدر إلهام وقوة.

